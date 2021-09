Près de 3.500 personnes ont nettoyé les plages ce dimanche

La onzième édition de l'Eneco Clean Beach Cup a rassemblé près de 3.500 personnes qui ont nettoyé les plages de la Côte dimanche après-midi. Outre dix-neuf clubs de surf belges, six clubs néerlandais ont également contribué à l'action. Au total, environ deux tonnes de déchets ont été récoltés.On trouve en moyenne 137 détritus par 100 mètres de côte sur les plages du littoral. Le sable est jonché de détritus surtout après la période estivale. Outre les mégots de cigarettes et les bouteilles en plastique, on trouve aussi beaucoup de masques buccaux abandonnés, qui mettent jusqu'à 450 ans pour se dégrader dans la nature, tandis que les petits fragments de plastique ne disparaissent jamais complètement. "Après plus d'un an de crise du coronavirus, nos plages sont tout sauf propres. L'impact d'une année de distanciation sociale n'a apparemment pas eu d'effet sur notre engagement commun en matière de durabilité", a déclare Sven Fransen, l'initiateur de l'action. Le ministre de la Mer du Nord Vincent Van Quickenborne (Open Vld) a pour sa part plaidé pour une approche européenne. "Des actions coordonnées comme celle d'aujourd'hui sont nécessaires dans différents domaines et à différents niveaux. Les déchets ne s'arrêtent pas à notre frontière belge." (Belga)