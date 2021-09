Rovanperä à 13 km de la victoire, Neuville de retour dans le top 10 du WRC en Grèce

Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) n'est plus qu'à 13 km de la victoire au Rallye de l'Acropole, avant la 15e et dernière épreuve spéciale de cette 9e manche du Championnat du monde (WRC), prévue à partir de 13h18 locales.

Dominateur depuis vendredi matin, le jeune pilote Toyota (20 ans), déjà vainqueur en Estonie en juillet, compte 45 secondes d'avance sur l'Estonien Ott Tänak (Hyundai) et plus d'une minute sur le Français Sébastien Ogier (Toyota). Handicapé et retardé par des problèmes de direction assistée vendredi, Thierry Neuville a fait son retour dans le top 10. Le pilote Hyundai pointe à la 9e place, à 5 secondes de la 8e position occupée par le Norvégien Andreas Mikkelsen (Fabia Evo). La Power Stage finale (ES15) distribuera des points de bonus aux cinq premiers (de 5 à 1). Neuville pourrait y sauver une partie de son weekend s'il venait à l'emporter. Le Britannique Elfyn Evans (Toyota), qui partageait la 2e place au classement des pilotes avec Neuville, a aussi connu des soucis mécaniques et n'est que 7e. C'est donc la situation rêvée pour le Français Sébastien Ogier, qui va creuser un écart significatif en tête du championnat du monde afin de faire un grand pas vers un 8e titre mondial. Après la Grèce, il restera trois rendez-vous au programme. (Belga)