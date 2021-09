Triomphe total pour Wout van Aert, qui remporte la 8e étape du Tour de Grande-Bretagne

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a dominé de la tête et des épaules ce 17e Tour de Grande-Bretagne (2.Pro). Le Belge a remporté dimanche la 8e et dernière étape ainsi que le classement final. Après 173km entre Stonehaven et Aberdeen, 'WVA' a réglé le sprint massif, signant son 4e succès en huit jours.

L'échappée du jour, composée de cinq éléments, a tenu jusqu'à 4 kilomètres de la ligne, ne résistant pas au travail de l'équipe Deceuninck-Quick Step effectué en tête de peloton. Bien qu'enfermé à quelques hectomètres de la ligne, Van Aert a devancé l'Allemand André Greipel (Israel Start-Up Nation) et le Britannique Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) afin de signer la 30e victoire de sa carrière. Il a dépossédé, grâce aux 10 secondes de bonification, le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) de son maillot de leader qu'il portait encore au matin de cette 8e étape. Van Aert succède au palmarès au Néerlandais Mathieu van der Poel, vainqueur final de la dernière édition, disputée en 2019, et à Nick Nuyens, dernier vainqueur belge de l'épreuve. (Belga)