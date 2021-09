Un temps sec avec des éclaircies dimanche et lundi

Le temps restera sec dimanche après-midi avec des éclaircies. Seules quelques faibles précipitations pourraient tomber en Basse et Moyenne Belgique. Les maxima grimperont jusqu'à 22 degrés, selon les prévisions de l'IRM.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le temps sera encore sec. En cours de nuit, de la brume ou du brouillard pourront se former localement. Les minima se situeront entre 4 et 10 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 10 et 13 degrés en plaine. Lundi, après dissipation de la grisaille matinale, des éclaircies alterneront avec des nuages. Dans le sud du pays, quelques belles périodes ensoleillées sont prévues. Les maxima varieront entre 19 et 23 degrés. Le vent sera généralement faible de secteur est, devenant modéré et revenant au nord-est à la mer, et parfois modéré de sud-est sur le relief. (Belga)