Mons: partenariat entre Luminus et "Émissions Zéro" pour l'exploitation d'un parc éolien

Luminus et la coopérative citoyenne locale "Émissions Zéro" ont conclu un partenariat pour l'exploitation d'un parc éolien entre les villages de Spiennes, Saint-Symphorien et Harmignies, dans l'entité de Mons, a indiqué lundi le fournisseur d'énergie dans un communiqué. Si le permis est accordé, une des quatre éoliennes en projet sera "citoyenne". Les riverains sont ainsi invités à s'associer au projet en devenant coopérateurs d'"Émissions Zéro".

Luminus avait annoncé, au début 2019, son intention de construire des éoliennes dans la plaine agricole entre les villages de Spiennes, Saint-Symphorien et Harmignies. Le projet se compose de quatre éoliennes d'une hauteur de 180 mètres. Le futur parc doit produire jusqu'à 41.000.000 kWh d'énergie verte par an, ce qui correspond à la consommation moyenne annuelle d'environ 10.000 ménages wallons. Une telle production permettrait d'éviter le rejet dans l'atmosphère de quelque 18.000 tonnes de CO2 par an. Le projet a, selon Luminus, fait l'objet d'une demande de permis déposée à la fin de l'année 2020. La coopérative locale "Émissions Zéro" et près de 90 citoyens ont manifesté, au cours de l'enquête publique, leur soutien au projet, tout en demandant qu'une des quatre éoliennes puisse être exploitée par les citoyens. Luminus a rencontré cet intérêt. Le permis n'a toutefois pas encore été délivré. "Un complément d'étude a été réalisé concernant l'impact du futur parc sur les minières néolithiques de Spiennes", a spécifié Luminus. "Le résultat de cette étude est positif. Luminus et la coopérative espèrent que les ministres compétents pourront délivrer le permis après examen complet du dossier." Une réunion d'information a lieu ce lundi. Lors de celle-ci, les auteurs du projet présenteront en détail les résultats de l'étude d'incidences complémentaire. Les riverains, qui ont été invités via un toutes-boîtes, pourront par ailleurs y poser leurs questions. (Belga)