Tour cycliste international de l'Ardèche: Lucinda Brand remporte la dernière étape et Leah Thomas le général

L'Américaine Leah Thomas (Movistar) a inscrit son nom au palmarès du Tour cycliste féminin international de l'Ardèche (2.1). Lauréate en solitaire de la 2e étape, l'Américaine n'a plus lâché la tête du général depuis lors et succède à sa compatriote Lauren Stephens, tenante du titre.

Mardi, la septième et dernière étape, disputée sur 81,5 kilomètres entre Le Pouzin et Privas, a été remportée par Lucinda Brand. La Néerlandaise de Trek-Segafredo s'est imposée en solitaire avec 48 secondes d'avance sur sa compatriote Jeanne Korevaar (Liv Racing) et 1:06 sur l'Australienne Lucy Kennedy (BikeExchange). Dans cette étape vallonnée, Thomas a résisté aux Espagnoles Ane Santesteban (BikeExchange) et Mavi Garcia (Alé BTC Ljubljana). L'Américaine s'adjuge le général pour 9 secondes sur ses deux rivales. Thomas, 32 ans, remporte le classement général d'une course à étapes pour la troisième fois de sa carrière après ses succès en République tchèque au Tour de Feminin (2018) ainsi qu'au Tour d'Ecosse (2019). C'est la 10e victoire de sa carrière. (Belga)