WTA Luxembourg: Kimberley Zimmermann qualifiée au 2e tour du double

Kimberley Zimmermann s'est qualifiée pour le deuxième tour (quarts de finale) du double au tournoi de tennis WTA de Luxembourg, épreuve sur surface dure dotée de 235.238 dollars, mardi. Zimmermann, 113e mondiale en double, et sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe, ont battu au premier tour la Biélorusse Lidziya Marozava et la Roumaine Andreea Mitu, têtes de série N.4, 6-4, 7-5. La rencontre a duré 1h30.En quarts de finale, Zimmermann et Routlife affronteront la Norvégienne Ulrikke Eikeri et la Russe Varvara Gracheva, victorieuses 4-6, 6-4, 10/8 de l'Allemande Vivian Heisen et la Polonaise Alicja Rosolska. Minnen et Van Uytvanck sont aussi engagées en double, où elles affronteront l'Australienne Astra Sharma et la Néerlandaise Rosalie van der Hoek. (Belga)