Bourse de Bruxelles - Une lente décrue tout au long de la journée

L'ouverture incertaine de Wall Street ne devait pas mettre fin à la lente décrue du BEL 20 et de ses voisins européens. Notre indice de référence abandonnait finalement 1,14 pc à 4.125,09 points avec 13 de ses éléments dans le rouge, Ackermans (152,00) étant inchangée. Il subissait en particulier la pression de Umicore (50,00) qui chutait de 4,47 pc, Sofina (344,00) reculant de même de 2,77 pc supplémentaires tandis que arGEN-X (272,00) et Galapagos (47,10) abandonnaient 1,59 et 2,78 pc. Solvay (107,60) et UCB (90,20) valaient également 1,69 et 0,75 pc de moins que mardi, AB InBev (48,17) et Ageas (41,26) reculant de 0,96 et 0,41 pc alors que KBC (72,36) gagnait 0,78 pc. Proximus (16,83) et Telenet (32,14) étaient positives de 0,54 et 1,77 pc, Orange Belgium (19,58) et Bpost (7,86) perdant par ailleurs 1,31 et 0,82 pc. Aperam (51,12) regagnait 1,67 pc tandis que Aedifica (113,60) et WDP (37,30) se dépréciaient de 3,15 et 1,74 pc, Elia (105,40) de 1,50 pc.Asit (0,33) revenait aux écrans avec un rebond de 25 pc, ramené à 12,3 pc, IBA (20,35) se distinguant par un bond de 10,1 pc après l'annonce d'un partenariat avec le Centre de recherche nucléaire de Mol. Mithra (20,15) et Nyxoah (25,15) progressaient de 4,9 et 3,5 pc à l'inverse de MDxHealth (1,23) et Bone Therapeutics (1,50) qui chutaient de 5 et 4,2 pc, Celyad (3,76) et Biocartis (3,75) abandonnant 3,1 et 2,3 pc. Kinepolis (50,15) rebondissait de 4,9 pc tandis que Picanol (71,60) et Hamon (0,89) étaient en hausse de 3,2 et 3 pc. Bekaert (39,08) et D'Ieteren (134,80) s'appréciaient de 1,9 et 0,7 pc alors que Barco (19,19) et CFE (89,20) cédaient 1,5 et 1,7 pc, Lotus Bakeries (5.550,00) reperdant 3,1 pc. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1813 USD, contre 1,1816 dans la matinée et 1,1821 la veille. L'once d'or cédait 10,75 dollars à 1.795,10 dollars et le lingot se négociait autour de 48.885 euros, en recul de 260 euros. . (Belga)