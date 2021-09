Coupe de Belgique - Seraing et Lommel se hissent en 16es de finale

Deux matches du 5e tour de la Coupe de Belgique étaient au programme ce mercredi. Le FC Seraing est allé s'imposer à Lokeren-Tamise (D2 Amateurs) grâce à un triplé de Georges Mikautadze (7e, 54e, 88e). Lommel (1B) s'est aussi imposé 2-4 en déplacement à Diegem (D2 Amateurs). Yentl Egerickx (9e, 1-0) a donné l'avance aux Brabançons mais Ciao Roque (12e, 1-1) et Koki Saito (1-2) ont renversé la situation en faveur des Limbourgeois avant le repos. Dammy Deflem (59e, 2-2) a remis les deux équipes à égalité mais Yannick Vandersmissen (69e, 2-3) et Saito (77e, 2-4) ont assuré le succès des Lommelois.A Daknam, Jordi Condom a préservé une grande partie des joueurs ayant disputé le derby contre le Standard. Monté au jeu dimanche, Mikautadze a fêté sa première titularisation en ouvrant la marque sur une passe de Marius (7e, 0-1). Les Métallos auraient pu rapidement doubler la mise par Antoine Bernier dont l'envoi a été dévié en corner par Jelle Merckx (15e). Marius Mouandilmadji n'a pas été plus concret: le Tchadien n'a pas cadré son envoi (35e) , il n'a pas profité d'une mésentente dans la défense adverse (40e) et enfin, quand il a frappé à bout portant le gardien waeslandien a réalisé un bel arrêt (45e+1). Avec Francesco D'Onofrio et Gérald Kilota après la pause à la place de Junior Marsoni Sambu et Morgan Poaty (46e), les Liégeois ont repris leur domination et une reprise de la tête d'Elias Spago sur corner de Bernier a frôlé le poteau (47e). Seraing monopolisait le ballon et Mikautadze les a rassurés en effectuant un raid dans la défense adverse avant de gagner son duel avec Merckx (54e, 0-2). Le meilleur buteur de D1B de la saison dernière a encore battu le gardien adverse d'une pichenette (88e, 0-3). Le 21 septembre à 20h30, l'Union Saint-Gilloise bouclera le tour en affrontant le FC Lebbeke. Sont déjà qualifiés pour les 16e de finale: Mouscron (1B), Deinze (1B), Westerlo (1B), Lierse (1B), RWDM (1B), Dender (N1), Belisia Bilzen (D2 Amateurs), Francs Borains (N1), Onhaye (D3 Amateurs), Knokke (N1), La Louvière (D2 Amateurs), Saint Eloois (N1) et Tirlemont (N1). (Belga)