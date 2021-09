Deux matches de suspension pour Radovanovic, un match pour Vossen, sursis pour Bager

Le défenseur de Courtrai Aleksandar Radovanovic a été suspendu deux matches mercredi par le Comité disciplinaire pour le football professionnel, pour sa carte rouge reçue contre Oud-Heverlee Louvain (défaite 2-1), a indiqué la fédération belge de football.

Radovanovic, qui écope en outre de 2000 euros d'amende, manquera les duels contre La Gantoise et Zulte Waregem. Le défenseur serbe avait poussé Ngawa au niveau du cou lors du match contre OHL. Exclu contre le Cercle Bruges (défaite 2-4) pour avoir donné un coup au visage de Velkovski dans les dernières minutes de la rencontre, l'attaquant de Zulte Waregem Jelle Vossen écope lui d'une journée de suspension effective (plus deux journées avec sursis) et de 2000 euros d'amende. Le parquet de l'Union belge avait proposé trois matches effectifs de suspension et 3000 euros d'amende. Le Essevee avait refusé cette proposition et a obtenu mercredi que la sanction soit réduite à un match effectif de suspension. Vossen, meilleur buteur de Zulte Waregem avec 6 buts, manquera donc le déplacement à l'Union samedi. Jonas Bager pourra lui être sur la pelouse du Parc Duden ce weekend. Le défenseur de l'Union a en effet reçu un match de suspension avec sursis (et 500 euros d'amende) à la suite de sa carte rouge reçue pour une faute dans le rectangle sur Bongonda, après intervention du VAR. (Belga)