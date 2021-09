Neuf personnes se noient dans la mer Méditerranée

Neuf personnes se sont noyées mercredi dans la mer Méditerranée en France et une personne reste portée disparue. Deux personnes ont en outre été grièvement blessées, rapporte La Dépêche du Midi dans la soirée. La forte houle est mise en cause pour ces incidents séparés le long du littoral français.Les secouristes sont intervenus pour une douzaine de noyades, alors que les plages ne sont plus surveillées hors de la saison estivale. Sept personnes ont pu être réanimées. Mais cinq personnes ont péri, âgées de 64 à 73 ans, emportées par les flots à Marseillan, Sérignan, Vias, la Grande-Motte et Agde dans l'Hérault. Les sapeurs pompiers de la région déconseillent toute baignade, alors que la houle était conséquente sur ces côtes du Languedoc après un épisode de fortes pluies la veille. (Belga)