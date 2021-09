"Le seul moyen de lever les restrictions est un taux de vaccination plus élevé"

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) appelle toute la population à se faire vacciner contre le coronavirus, a déclaré le directeur général de la FEB, Pieter Timmermans, dans un tweet vendredi soir, après le comité de concertation.

"Le seul moyen de combattre le virus et de lever les restrictions est un taux de vaccination plus élevé. Nous appelons tout le monde à se vacciner", a-t-il écrit. Le Premier ministre Alexander De Croo avait qualifié le faible taux de vaccination à Bruxelles "d'inacceptable et insoutenable" lors de la conférence de presse qui a suivi le Comité de concertation. Il a été strict avec les personnes qui ne se font pas vacciner contre le coronavirus. "Personne n'a le droit de mettre les autres en danger", a déclaré M. De Croo. (Belga)