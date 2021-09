Asile et migration - Washington promet d'accélérer le rythme des expulsions de migrants par avion

Le gouvernement américain de Joe Biden a annoncé samedi qu'il allait accélérer le rythme des expulsions par avion des plus de 10.000 migrants, surtout des Haïtiens, regroupés depuis plusieurs jours sous un pont au Texas après avoir franchi clandestinement la frontière depuis le Mexique.Dans un communiqué, le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé qu'il allait "obtenir des transports supplémentaires pour accélérer le rythme et augmenter la capacité des vols d'expulsions vers Haïti et d'autres destinations", à bord d'avions, dans les prochaines 72 heures. (Belga)