Victoire de Sonny Colbrelli

A une semaine de la course en ligne des Mondiaux, l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) s'est adjugé la 18e édition du Memorial Marco Pantani (1.1), disputée samedi sur 196 km entre Castrocaro en Terra del Sole et Cesenatico.

Le nouveau champion d'Europe a devancé son compatriote Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) et l'Espagnol Alex Aranburu (Astana-Premier Tech). L'Italien Matteo Trentin (UAE Team Emirates) et l'Espagnol Gotzon Martin (Euskaltel-Euskadi) complètent le top 5. Sonny Colbrelli, qui a signé sa 33e victoire en carrière et la 4e en septembre, succède à son compatriote Fabio Felline au palmarès de l'épreuve rendant hommage à Marco Pantani, ancien vainqueur du Tour et du Giro décédé en 2004. Colbrelli, sacré champion d'Europe devant Remco Evenepoel la semaine dernière à Trente, sera un des atouts de l'équipe italienne dans la course en ligne des Mondiaux dimanche prochain entre Anvers et Louvain. (Belga)