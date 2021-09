Fêtes de Wallonie à Namur: 57 interventions de la police dans la nuit de samedi

La zone de police Namur Capitale est intervenue à 57 reprises lors de la seconde nuit des fêtes de Wallonie à Namur, indique-t-elle dimanche dans un communiqué. L'affluence était plus importante que vendredi tant en ville que sur les places de concert.Elle a procédé à deux arrestations administratives pour ivresse publique et trois judiciaires (deux vols et une rébellion). Huit bagarres ont été constatées dans le périmètre des fêtes. "Le secteur HORECA a contribué au bon respect des règles: pas de récipients en verre, heure de fermeture", souligne la police. (Belga)