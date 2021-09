Jupiler Pro League - Courtrai enfonce la Gantoise et se remet sur les rails

Dimanche soir, Courtrai recevait la Gantoise au Stade des Éperons d'Or pour le match de clôture de la 8e journée de championnat. Courtrai a remporté une courte victoire, 1-0, grâce à un but de Selemani sur pénalty (9e). Le KVK atteint la 6e place tandis que Gand demeure 16e.Courtrai démarrait le match de la meilleure des manières. Sur un corner botté par D'Haene, De Sart touchait le ballon de la main et offrait malgré lui un pénalty aux hôtes. Selemani se faisait un plaisir de le convertir en réalisant une panenka pour battre Bolat (1-0, 9e). Le score restait ensuite inchangé jusqu'au retour aux vestiaires. Dans les premières minutes de la deuxième mi-temps, Bezus manquait quant à lui une occasion royale de revenir au score, aussi sur penalty. L'Ukrainien ouvrait trop son pied et manquait le cadre (48e), après que Rougeaux avait touché le ballon de la main dans la surface. La Gantoise croyait avoir trouvé la faille avec Tissoudali, qui reprenait victorieusement un ballon repoussé par Ilic (82e), mais le but était finalement annulé pour hors-jeu après une vérification de l'assistance vidéo. Les Buffalos ne parvenaient pas à revenir au score tandis que les esprits s'échauffaient en fin de rencontre et devaient concéder la 3e défaite à l'extérieur de leur saison en autant de matchs. Ce résultat permet à Courtrai de répondre à ses adversaires dans la course aux play-offs en se positionnant à la 6e place, avec 13 points. Dans le bas du classement, avec 7 points, la Gantoise patine, 16e à égalité de points avec Louvain, 17e. (Belga)