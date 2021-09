Kom op tegen Kanker lève 2,32 millions d'euros en un week-end

L'organisation Kom op tegen Kanker a levé ce week-end quelque 2,32 millions d'euros lors d'une vente de plantes pour venir en aide aux patients atteints du cancer. Le résultat de l'opération arrive juste derrière les 2,37 millions récoltés en 2019.Pas moins de 345 équipes ont vendu un total de 328.697 plantes, rapportant 2.315.045 euros. Les recettes sont destinées à divers projets de soutien et de soins pour les patients atteints de cancer. "En raison des conséquences de la crise du coronavirus, nous avons trouvé moins de personnes susceptibles de vendre et les équipes ont été plus prudentes dans leurs commandes", explique le directeur général Marc Michils. "Néanmoins, presque autant de plantes ont été vendues qu'avant la pandémie". L'année dernière, Kom op tegen Kanker avait vendu ses azalées uniquement en ligne. En conséquence, les fonds récoltés n'avaient pas dépassé les 1,35 million d'euros. Cette année, les bénévoles ont repris la route, mais la vente en ligne a été maintenue pour la 27e édition de l'opération. (Belga)