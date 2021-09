La 33e édition du Télévie récolte plus de 10,6 millions d'euros

La 33e édition du Télévie a permis de récolter un montant de 10.617.189,33 euros à l'issue de la grande soirée de clôture samedi. Cette opération de RTL Belgium, en faveur de la recherche contre le cancer, était organisée depuis le WEX de Marche-en-Famenne et à nouveau avec du public, contrairement à il y a un an.

Le chanteur français Julien Doré était le parrain de l'opération, dont le thème était cette année la musique. Beaucoup d'artistes ont répondu présents à l'événement, parmi lesquels Amir, Antoine Delie, Typh Barrow, Frédéric François, Daniel Lévy, lui-même atteint d'un cancer, ou encore Nolwenn Leroy. Afin de récolter des dons, plusieurs initiatives ont été organisées depuis plusieurs mois. S'y sont rajoutés des défis à l'occasion de la soirée de clôture, dont notamment un marathon de piano de 30 heures ou un rallye cuistax de 117 km pour rallier RTL House à Schaerbeek au WEX de Marche-en-Famenne. La traditionnelle vente aux enchères des Disques d'Or du Télévie a, elle, permis de récolter cette année 467.800 euros pour la recherche contre le cancer. L'opération de solidarité vise à réunir des fonds pour la recherche contre le cancer et la leucémie de l'enfant et de l'adulte. L'an dernier, elle avait permis de récolter un peu plus de 10,5 millions d'euros. Depuis sa création en 1989 et avant cette 33e édition, le Télévie avait permis de récolter quelque 209.545.154 euros. La prochaine soirée de clôture est d'ores et déjà fixée au 7 mai prochain, dans un peu plus de sept mois. L'événement retrouvera de la sorte son horaire "habituel", au printemps. En raison de la crise sanitaire, les éditions 2020 et 2021 avaient en effet dû être chacune déplacées au mois de septembre. (Belga)