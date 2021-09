Leandro Trossard et Brighton s'imposent face à Tielemans et Castagne

Brighton, avec Leandro Trossard sur la pelouse toute la rencontre, s'est imposé 2-1 à domicile contre Leicester dans le cadre de la cinquième journée de Premier League. Dans le même temps, en France, Thomas Foket et Wout Faes ont concédé le nul 0-0 avec Reims à domicile contre Lorient.

Titulaire au coup d'envoi de la rencontre dans les rangs de Leicester, Youri Tielemans n'a pu empêcher la défaite des siens malgré une passe décisive pour Jamie Vardy à l'heure de jeu. Ce but permettait aux Foxes de revenir à 2-1, après les buts de Neal Maupay (35e) et Danny Welbeck (50e). L'ex-Anderlechtois n'a pas été le seul Belge à s'illustrer lors de cette rencontre, puisque Leandro Trossard était également passeur sur le second but de Brighton. Timothy Castagne a commencé la rencontre sur le banc et est monté en jeu à la 68e minute de jeu pour Leicester. Au classement, Brighton s'empare temporairement de la troisième place grâce à ses douze points. De son côté, Leicester se situe dans le ventre mou avec six unités glanées en cinq rencontres. Dans le championnat de France, Reims n'a pu faire mieux qu'un 0-0 sur sa pelouse contre Lorient pour la sixième journée. Wout Faes et Thomas Foket ont disputé l'intégralité du match pour les Rémois. Avec ce partage, Reims compte sept points en six journées. En série A, le promu de Venise recevait Spezia pour le compte de la quatrième journée. Les locaux ont concédé la défaite 1-2 dans les derniers instants. Daan Heymans a disputé le dernier quart d'heure. Les Vénitiens restent bloqués à trois points dans le bas de classements. (Belga)