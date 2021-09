Les Belges à l'étranger - Le Real et ses deux Belges l'emportent à Valence, Saelemaekers et Milan en tête de Serie A

Valence et le Real Madrid s'affrontaient dimanche soir dans un match comptant pour la 5e journée de Liga. Thibaut Courtois et Eden Hazard étaient tous les deux titulaires pour les Merengues. Le premier a disputé l'entièreté du match dans les cages tandis que le second a cédé sa place à Jovic à la 78e minute, sans avoir marqué ou donné de passe décisive.Courtois s'était incliné en deuxième mi-temps face à Duro (1-0, 66e), mais le Real a réussi à sauver son match et empocher les trois points. Dans les dernières minutes, Vinicius a égalisé sur un assist de Benzema (1-1, 86e) et le duo a remis le couvert quelques instants plus tard, lorsque Benzema a offert la victoire aux siens sur un service de Vinicius (1-2, 88e). Le Real Madrid est seul en tête de la Liga et reste invaincu, avec 13 points sur 15. Il prend deux longueurs d'avance sur l'Atlético, 2e. Alexis Saelemaekers était titulaire pour l'AC Milan qui se rendait à Turin pour y affronter la Juventus, dans le cadre de la 4e journée de Serie A. Le latéral droit a disputé 63 minutes du match avant d'être remplacé par Florenzi. Saelemaekers avait vu Morata ouvrir le score pour la Vieille Dame (1-0, 4e), mais le Milan est parvenu à répliquer grâce à un but de Rebic (76e, 1-1). Les Milanais rejoignent leurs voisins de l'Inter en tête du classement, en attendant le résultat de Naples et de Dries Mertens, lundi. La Juve demeure dans la zone rouge, n'ayant engrangé là que son 2e point de la saison. En France, la 6e journée de Ligue 1 se clôturait par un choc entre le PSG et l'Olympique Lyonnais. Jason Denayer était titulaire au c?ur de la défense lyonnaise, aux côtés de Boateng, et a joué l'entièreté de la rencontre. Bien lancé, l'OL a pris l'avantage en deuxième mi-temps via Paqueta (0-1, 54e), mais le PSG a arraché la victoire dans les derniers instants sur un but d'Icardi (2-1, 90e+2) après l'égalisation de Neymar sur pénalty (1-1, 66e). Lyon peine à trouver son rythme en ce début de saison et est 9e avec 8 points après 6 journées. Le PSG retrouve la tête avec un bilan parfait de 18 sur 18. (Belga)