Ligue des Champions de basket - Kalev/Cramo, Strasbourg et Tofas Bursa complètent le groupe d'Ostende

Directement qualifié pour la phase de poule de la Ligue des Champions de basket, Ostende a été versé dans le groupe F de la phase classique de la compétition en compagnie des Estoniens de Kalev/Cramo, des Français de Strasbourg et des Turcs de Tofas Bursa.

Le tournoi qualificatif pour la phase de poules de la Ligue des Champions de basket est terminé et Ostende, qui était qualifié directement après son titre de champion de Belgique, connaît ses adversaires: Kalev/Cramo (Estonie), Strasbourg (France) et Tofas Bursa (Turquie). Les équipes participantes à la saison régulière sont divisées en 8 groupes de 4. Chaque équipe s'affronte à domicile et à l'extérieur au cours d'un mini-championnat. Le premier de chaque groupe est directement qualifié pour les 16e de finale tandis que les 2e et 3e s'affronteront dans un tournoi sous forme de play-in pour rejoindre les 16e de finale. Le coup d'envoi de la compétition est prévu le 4 octobre prochain et se terminera par un Final Four du 13 au 15 mai 2022. La saison dernière, ce sont les Espagnols de San Pablo Burgos qui ont remporté le titre en venant à bout des Turcs de Pinar Karsiyaka en finale (64-59). (Belga)