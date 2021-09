Mondiaux de cyclisme - Wout van Aert: "C'est la médaille d'argent de trop"

Wout van Aert (27 ans) a accroché une médaille dans sa collection déjà bien fournie de distinctions internationales. Une nouvelle médaille d'argent qui vient s'ajouter à celles des Mondiaux de contre-la-montre et de course en ligne, en 2020 à Imola, à celle des championnats du monde de cyclocross d'Ostende en 2021, à celle de la course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo.

"C'est la médaille d'argent de trop", a indiqué van Aert. "Filippo Ganna m'a battu de 5.37 à Bruges pour 26 secondes l'an dernier à Imola, ce qui est un bon résultat. Mais je ne suis pas très heureux avec cette nouvelle médaille d'argent. J'ai pourtant livré un bon contre-la-montre. J'ai roulé très vite mais Ganna est un super spécialiste du chrono, un vrai énorme rouleur et j'ai été battu sur cette valeur. Je savais que cette course ne serait pas une promenade de santé. J'aurais voulu relancer après les pavés de Damme, mais je n'ai simplement pas pu aller plus vite, ce que Ganna a probablement pu faire. Ca s'est joué à quelques détails. Content, donc, de l'argent mais en même temps déçu." Wout van Aert sera un des grands favoris de la course mondial en ligne du septembre à Leuven. Le vice-champion du monde entend très vite se reconcentrer sur le sujet. "La journée de lundi sera consacrée à une sortie d'entraînement assez longue. Je prendrai ensuite deux journées de repos. Je remettrai une peu d'intensité à l'entraînement jeudi avant de rentrer dans la préparation pour le mondial en ligne de dimanche. Je sais que nous figurons parmi les favoris. J'ai une grande confiance dans l'équipe belge pour dimanche. Le public belge a été fantastique le long des routes du contre-la-montre. Nous n'avons jamais disputé un contre-la-montre avec autant de fans. Je salue l'option des organisateurs d'avoir commencé le programme mondial avec le contre-la-montre des élites hommes. L'ambiance est lancée et je pense que nous allons revivre cela dimanche à Leuven." (Belga)