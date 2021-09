Mechelse politie vat bestuurder die meer dan 100 km/u te snel reed

De lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek heeft zaterdag bij een verkeerscontrole een bestuurder gevat die op de Blarenberglaan in Mechelen-Noord een snelheid haalde van 165 km/u. Op die weg mag je maximaal 50 km/u rijden. De wegpiraat werd bovendien enkele minuten later nogmaals geflitst in de andere rijrichting, toen met een snelheid van 61 km/u.De bestuurder in kwestie zal voor de politierechtbank worden gedaagd met het oog op een verval van het recht tot sturen. Ook twee andere bestuurders die zaterdag werden betrapt wacht dat lot. Een van hen haalde eveneens op de Blarenberglaan 111 km/u, de andere hield het bij 88 km/u op de Bonheidensteenweg, waar je ook maximaal 50 km/u mag. De Mechelse politie trok ook nog twee rijbewijzen in voor 15 dagen vanwege alcoholgebruik. De ene bestuurder had 1,8 gram promille alcohol in haar bloed, de tweede reed onder invloed een voertuig aan tijdens het parkeren. In totaal werden zaterdag in Mechelen en Willebroek 3.836 voertuigen op snelheid gecontroleerd. Maar liefst 581 bestuurders reden te snel en krijgen hiervoor een proces-verbaal. Er werden ook 724 ademtests afgenomen, waarvan 7 met een positief resultaat. (Belga)