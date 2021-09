La Force de l'espace américaine dévoile ses nouveaux uniformes

L'armée américaine a dévoilé mardi les uniformes de cérémonie des soldats de sa nouvelle Force de l'espace, appelés "gardiens", qui paraissent fortement inspirés des films et séries de science-fiction les plus populaires."Modernes, originaux, professionnels", a tweeté la Force de l'espace en publiant une photo de deux gardiens -- un homme et une femme -- vêtus d'une veste bleu marine à col officier fermée par une rangée de six boutons argent partant en diagonale de l'épaule droite au centre du buste. Le col d'une chemise bleu pâle est visible dans l'encolure. Le pantalon, porté aussi par les femmes, est gris et large. Le général Jay Raymond, commandant de la Force de l'espace, qui a présenté les nouveaux uniformes lors d'une conférence de l'armée de l'Air dans la banlieue de Washington, a noté que les gardiens étaient aussi en train de tester leurs vêtements de sport, un short noir et un t-shirt gris portant le logo de la Force de l'espace. Les réseaux sociaux se sont délectés des images, soulignant les similitudes de l'uniforme de cérémonie avec le costume des officiers de la série "Battlestar Galactica" ou ceux de l'Empire galactique dans "Le retour du Jedi", sixième opus de la célèbre série Star Wars. "Approuvé par Dark Vador", notait une internaute. D'autres ont comparé les uniformes à ceux de l'équipage du vaisseau Enterprise dans "La Colère de Khan", deuxième opus de la série de films Star Trek, inspirée de la série télévisée culte: même ouverture en diagonale, mais uniformes rouges et cernés d'une ceinture noire. Ce n'est pas la première fois que Star Trek se retrouve soupçonnée d'avoir déteint sur l'armée américaine: le logo de la nouvelle Force de l'espace, une flèche pointée vers le haut, surplombant une planète sur un fond d'étoiles, est très similaire à celui de la Starfleet, une flotte spatiale de l'univers Star Trek. (Belga)