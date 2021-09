Temps calme et sec

Le temps sera sec et assez ensoleillé, annonce mardi l'Institut royal météorologique (IRM). Dans le sud est du pays, les nuages resteront toutefois plus nombreux. Les maxima varieront entre 14 degrés sur les hauteurs ardennaises et 19 degrés en plaine, sous un vent faible à parfois modéré de secteur nord-est.

Météo calme et peu nuageuse pour ce soir et cette nuit également. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard pourront toutefois se former par endroits. Les minima seront compris entre 0 degré en Ardenne et 9 degrés dans les grandes villes. Mardi, il fera sec et généralement ensoleillé malgré quelques voiles d'altitude. Les maxima s'échelonneront entre 15 degrés en Hautes Fagnes et 20 degrés en plaine. (Belga)