Jupiler Pro League - L'Antwerp profite des manquements genkois pour s'imposer

L'Antwerp a empoché les trois points mercredi à l'occasion de la venue de Genk. Les Anversois se sont imposés 4-2 dans ce match d'alignement de la 5e journée de championnat et pointent désormais à la 3e place avec 14 points, à égalité avec leur adversaire du soir.

Les Limbourgeois ont pourtant largement dominé le début de match. C'est donc très logiquement qu'ils ont ouvert le score grâce à l'inévitable Paul Onuachu, dont l'enchaînement contrôle - tir croisé a trompé Jean Butez (0-1, 13e). Genk, pourtant très en vue et proche de marquer sur des occasions d'Onuachu, Junya Ito ou encore Daniel Munoz, a perdu pied dans le troisième quart d'heure. Sur un cafouillage, le ballon est revenu dans les pieds de Ritchie De Laet, dont la frappe croisée a fait mouche (1-1, 27e). Dans la foulée, un coup franc direct de Birger Verstraete a permis au Great Old de prendre les commandes du match (2-1, 37e). Déjà pas irréprochable sur le 2e but anversois, Maarten Vandevoordt a repoussé une frappe anversoise dans les pieds de Koji Miyoshi et le Japonais ne s'est pas fait prier pour marquer (3-1, 42e). Genk est revenu des vestiaires avec de bonnes intentions mais après plusieurs franches possibilités, dont une trois étoiles manquée par Joseph Paintsil (60e), l'Antwerp a profité d'une mauvaise passe en retrait de Lucumi pour sceller l'issue du match. Ally Samatta, à peine monté au jeu contre ses anciennes couleurs, a pu servir sur un plateau Michael Frey, auteur déjà de son 10e but de la saison (4-1, 69e). Malgré un penalty, provoqué par Dinis Almeida et converti par Onuachu (4-2, 80e), et l'expulsion de De Laet pour une seconde jaune (85e), Genk n'a pas pu faire vaciller le bloc de Brian Priske dans les dernières minutes. Au classement, l'Antwerp compte 14 points et pointe à la 3e place, à égalité avec Eupen et Genk. Le Club de Bruges (17 pts) et l'Union Saint-Gilloise (16) occupent les deux premières places. Jeudi, le dernier match d'alignement, entre Anderlecht (6e, 13 pts) et La Gantoise (16e, 7 pts), pourrait permettre au RSCA de rejoindre ses voisins de l'Union à la 2e place en cas de victoire. (Belga)