Les Belges à l'étranger - L'AC Milan et Alexis Saelemaekers, auteur d'un assist, s'imposent contre le promu vénitien

Avec Alexis Saelemaekers lors des 30 dernières minutes de jeu, l'AC Milan a pris le meilleur sur Venise pour le compte de la cinquième journée de Serie A en l'emportant 2-0. Aux Pays-Bas, Lois Openda s'est également imposé avec son club de Vitesse contre Groningen, dans une rencontre marquée par des incidents liés aux supporters et deux cartons rouges en une mi-temps pour Groningen.Pour la deuxième fois de la saison sur le banc en championnat au moment d'entamer la rencontre, Alexis Saelemaekers a contribué à la victoire des siens, puisqu'il était sur la pelouse lorsque les Rossoneri ont marqué leurs deux buts. Il a surtout distillé l'assist à Theo Hernandez sur l'égalisation. Du côté de Venise, Daan Heymans est resté sur le banc toute la rencontre. Avec treize points sur quinze, l'AC Milan occupe temporairement la tête du championnat à égalité avec l'Inter. Dans le même temps, aux Pays-Bas, Lois Openda et son club de Vitesse ont connu un match plutôt agité sur la pelouse de Groningue. Leur sixième rencontre de championnat a été longuement interrompue à la mi-temps à la suite de débordements causés par les supporters locaux. Le score était alors de 0-1 pour Vitesse, mais Groningue venait d'écoper d'un second carton rouge. Le second acte de la rencontre a finalement repris avec une bonne demi-heure de retard. De leur côté, le PEC Zwolle, avec Siemen Voet titulaire, a pris son premier point de la saison en partageant l'enjeu 1-1 contre le Sparta Rotterdam de Michael Heylen, également présent au coup d'envoi. Au classement, Vitesse occupe la septième place avec neuf points. En Espagne, un peu plus tôt dans la soirée, l'Espanyol de Barcelone a pris le meilleur à domicile contre le Deportivo Alavés en l'emportant 1-0. Remplaçant au coup d'envoi de cette sixième journée de Liga, Landry Dimata a bénéficié d'un bon quart d'heure de jeu en rentrant à la 75e minute. Grâce à cette victoire, l'équipe de l'ancien Anderlechtois compte six points en six rencontres. Lors des rencontres du soir de la septième journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais de Jason Denayer, titulaire et capitaine, s'est imposé 3-1 contre Troyes. Menés 0-1 par le promu troyen à la mi-temps, les Gones sont d'abord revenus au score grâce au premier but sous ses nouvelles couleurs de Xherdan Shaqiri avant de prendre l'avantage par Emerson à la 72e minute. Lucas Paqueta assurait la victoire des siens à la 89e minute et scellait par la même occasion définitivement l'issue de la rencontre. De son côté, Matz Sels a joué toute la rencontre pour Strasbourg lors de la victoire 0-1 des Alsaciens sur la pelouse du RC Lens. Au classement, grâce à cette victoire, Lyon remonte à la sixième place avec onze points. (Belga)