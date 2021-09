Des touristes belges suspectés d'avoir blessé un plongeur en Sicile

Deux touristes belges sont suspectés d'avoir blessé un plongeur alors qu'ils accostaient avec leur bateau pneumatique à Cefalu en Sicile, rapportent les médias locaux. La victime, un sexagénaire, souffre de sérieuses lésions aux jambes, causées par les hélices de l'embarcation.L'incident est survenu samedi matin alors que le plongeur était en train de pêcher. L'homme a été percuté par un bateau dont les occupants ne se seraient pas arrêtés pour prêter assistance, selon les carabiniers. Les enquêteurs ont identifié deux personnes, une Belge de 40 ans et un Belge de 51 ans, respectivement comme les personnes étant aux commandes et propriétaires de l'embarcation. Elles sont poursuivies pour coups et blessures et pour non respect des consignes de sécurité en milieu aquatique. Souffrant de fractures, la victime a été admise aux soins intensifs de l'hôpital de Cefalu, qu'elle a pu quitter quelques jours plus tard. (Belga)