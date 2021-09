Eurocoupe FIBA (d) - Liège s'impose facilement face à Ulriken

Liège s'est facilement imposé jeudi soir (57-98), en déplacement chez les Norvégiennes d'Ulriken, pour le compte de la manche aller du tournoi qualificatif pour la phase de poules de l'Eurocoupe FIBA dames.Les Liégeoises ont rapidement pris les commandes grâce à une excellente défense (9-15 après dix minutes). Bien emmenées par l'Américaine Brittany Brewer (27 points et 17 rebonds), les visiteuses n'ont ensuite cessé de faire grimper l'écart pour largement virer en tête à la pause (29-41). Au retour des vestiaires, le collectif liégeois (18 passes décisives sur la rencontre) leur permettait de continuer leur marche en avant (42-64 après 30 minutes) pour finalement s'imposer avec une confortable avance (57-98) grâce à un dernier quart remporté 15-34. Le match retour est prévu mercredi prochain, le 29 septembre, à Liège. Le vainqueur de cette double confrontation sera qualifié pour la phase de poules de l'Eurocoupe FIBA dames et sera reversé dans le groupe J en compagnie de Movistar Estudiantes (Espagne), Ruzomberok (Slovaquie) et Villeurbanne (France). (Belga)