Jupiler Pro League - Anderlecht partage contre La Gantoise (1-1) et se retrouve 3e

En match d'alignement de la 5e journée, Anderlecht a partagé 1-1 contre La Gantoise, jeudi. Alessio Castro-Montes (39e, 0-1) a ouvert la marque pour les Buffalos et Lior Refaelov a égalisé sur penalty (59e, 1-1). Alors que toutes les équipes ont disputé huit rencontres, Anderlecht est 3e et compte 14 points comme l'Antwerp (4e), Eupen (5e) et Genk (6e), soit deux de moins que l'Union Saint-Gilloise (2e) et trois que le Club Bruges (1er). Gand est 14e (8 points).

L'avant-match a été bien rempli avec la mise à l'honneur de Lior Rafaelov, qui a reçu son Soulier d'or. Mais aussi avec la bévue des Buffalos, qui n'ont emmené que leur maillot bleu considéré trop proche du mauve anderlechtois par Erik Lambrechts. Du coup, les Bruxellois ont endossé leur tenue extérieure blanche, évitant aux Gantois de jouer avec un équipement avec le sponsor de l'adversaire. Vincent Kompany a choisi le même onze que contre le Standard avec Anouar El Hadj, remplacé à la mi-temps par Francis Amuzu, à la place de Benito Raman. A Gand, Hein Vanhaezebrouck a misé sur Christopher Operi, Giorgi Chakvetadze et Bruno Godeau et a laissé Tarik Tissoudali sur le banc. Le premier danger est venu par le flanc gauche d'Anderlecht où Sergio Gómez a bien servi Christian Kouamé, devancé in extremis par Godeau (3e). Peu après, le défenseur gantois a failli surprendre son gardien lorsque, sur un corner adverse, Michael Ngadeu a dégagé sur lui. Mais Bolat, qui fêtait son 250e match de Pro League, a réparé l'erreur d'un arrêt réflexe (6e). Anderlecht a fait preuve de plus d'initiative, mais le rythme était trop lent pour perturber l'organisation de Buffalos peu entreprenants sur le plan offensif. Néanmoins, sur une mauvaise relance de Taylor Harwood-Bellis, Roman Bezus a transmis le ballon à Castro-Montes, qui a trompé Hendrik Van Crombrugge d'une frappe enroulée (39e, 0-1). Anderlecht, qui est revenu plus enthousiaste des vestiaires, s'est heurté à Bolat. Après avoir repoussé un tir à ras de terre de Yari Verschaeren (48e), le gardien gantois s'est incliné sur un penalty accordé pour une faute de Castro-Montes sur Gomez et transformé par Refaelov (59e, 1-1). Malgré plusieurs changements de part et d'autre, le score n'a plus bougé. Le ballon est resté la propriété d'Anderlecht et Gand a continué de défendre solidement. (Belga)