Le Covid Safe Ticket obligatoire en Wallonie dès la mi-octobre

Sans surprise, le gouvernement wallon a décidé, jeudi, d'étendre l'utilisation du Covid Safe Ticket (CST) dès la mi-octobre à l'ensemble de la Région pour tous les citoyens de plus de 16 ans, selon une information de la RTBF et de RTL.Dès la mi-octobre, ce pass sanitaire sera obligatoire pour accéder, entre autres, à l'horeca, aux discothèques, à l'évènementiel et aux maisons de repos et de soins. Parallèlement, le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux contrôlés par le CST, a précisé Elio Di Rupo en télévision. (Belga)