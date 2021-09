Mondiaux de cyclisme: Jasper Stuyven roulera à domicile pour Wout Van Aert

Jasper Stuyven sera un des hommes particulièrement en vue dimanche à Louvain, sa ville natale. L'arrivée du championnat du monde sera située à quelque 200 mètres de la maison de ses parents.

"Ce sera important, spécial et surtout unique d'avoir l'arrivée du mondial à quelque 250 mètres de chez les parents, nous passerons devant mon appartement", a indiqué Jasper Stuyven jeudi à Malines. "Tout le monde sera derrière Wout. Nous roulerons devant notre public, ce sera vraiment unique." Jasper Stuyven, 2e de la 7e étape du Tour de France, récemment 7e de la Bretagne Classic, 3e de l'étape-reine du Tour du Benelux à Houffalize ainsi que de la Primus Classic à Haecht, est en forme et il entend se mettre dimanche au service de son leader. "Il faudra aider Wout jusqu'au bout. Je pense que la course sera nerveuse. Nous avons une équipe forte qui devra courir intelligemment. Les rôles spécifiques de chacun vont être précisés pour dimanche." (Belga)