Mondiaux de cyclisme: Lotte Kopecky assume son rôle de leader de l'équipe féminine belge samedi

Lotte Kopecky, 25 ans, sera la cheffe de file de l'équipe féminine belge samedi lors de la course en ligne élites dames lors des Mondiaux disputés en Belgique. La double championne de Belgique de contre-la-montre et de course en ligne en 2021 a indiqué jeudi en conférence de presse qu'elle se sent prête pour l'échéance mondiale.

"La course sera dure et difficile, samedi", a-t-elle indiqué jeudi en conférence de presse, "mais je me sens à 100 % pour cette échéance mondiale." Quatrième des JO de Tokyo, Kopecky n'a pu terminer qu'à la 14e place au championnat d'Europe à Trente. "J'avoue avoir connu une baisse de régime à l'Euro. J'avais de bonnes sensations mais j'ai explosé dans la côte décisive. Il me manquait certes quelques pourcentages au niveau de la forme que j'ai réussi à retrouver pour le mondial." Lotte Kopecky s'est récemment imposée dans la première étape du Tour de la Semois, sur le parcours exigeant de Vresse-sur-Semois. "C'était important après mon championnat d'Europe. J'ai pu m'imposer au sprint sur un parcours difficile. Nous avons par ailleurs terminé 7e du mondial de contre-la-montre en relais mixte. J'y ai tout donné et j'en suis sortie avec de bonnes sensations." La championne nationale s'attend à une course dure, samedi. "L'idéal serait que j'arrive dans un petit groupe pour jouer ma carte dans le sprint. Je suis par ailleurs rassurée de pouvoir avoir Jolien D'hoore à mes côtés samedi. Elle est très forte et son expérience dans ce genre de rendez-vous sera essentielle pour moi. Je suis en tout cas impatiente d'être dans la course samedi avec elle et les autres Belges." (Belga)