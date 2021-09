Mondiaux de tir à l'arc - Sarah Prieels en quarts de finale du compound

Sarah Prieels s'est qualifiée pour les quarts de finale des Mondiaux de tir à l'arc, dans la catégorie compound (arc à poulies), jeudi à Yankton, aux États-Unis.

La Schaerbeekoise de 31 ans, 8e mondiale et tête de série N.8 du tableau, a successivement écarté l'Américaine Makenna Proctor (N.25) sur le score de 143-141 et la Néerlandaise Sanne De Laat (N.9) pour atteindre les quarts. La championne d'Europe 2015 y défiera la Colombienne Sara Lopez, 3e mondiale. Trois archers belges sont aussi présents dans le Dakota du Sud avec Ben Adriaensen, Jarno De Smedt et Senna Roos. Ils ont tous passé l'écueil du premier tour du tableau du recurve, l'arc olympique. Adriaensen (N.83) a battu le Slovène Ziga Ravnikar (N.30) sur le score de 6-2. De Smedt (N.47) s'est imposé 6-0 contre le Polonais Filip Lazowski (N.66) et Senna Roos (N.82) 7-1 contre l'Américain Matthew Nofel (N.31). (Belga)