Une fusillade dans un supermarché du Tennessee fait un mort et une douzaine de blessés

Un tireur a ouvert le feu dans un supermarché du Tennessee, faisant un mort et une douzaine de blessés avant de se suicider a annoncé jeudi la police de cet Etat américain.Les autorités ont été alertées de tirs dans un supermarché de la chaîne Kroger, à Collierville, une ville de la banlieue de Memphis à 13H30 locales (18H30 GMT). "Lorsque nous sommes arrivés sur place, plusieurs personnes avaient été touchées", a déclaré Dale Lane, chef de la police de Collierville. Douze d'entre elles ont été transportées à l'hôpital et une est décédée, a-t-il affirmé. Le tireur s'est tué en retournant l'arme contre lui. Le chef de la police de Collierville a qualifié la scène de "terrifiante". "Je n'ai jamais vu ça en 34 ans de carrière", a-t-il déploré. "Nous avons trouvé des gens qui se cachaient dans des congélateurs, et dans des bureaux fermés, ils faisaient ce à quoi ils ont été formés: courir, se cacher, se battre", a précisé M. Lane. La police de Memphis a annoncé s'être rendue sur place pour prêter main-forte. Les fusillades de ce type, notamment dans les écoles, les supermarchés ou les lieux de culte, sont un fléau récurrent de la société américaine que les gouvernements successifs ont été impuissants à endiguer. (Belga)