1B Pro League - Le Lierse fait le travail et s'impose contre un Waasland-Beveren réduit à 10

Le Lierse Kempenzonen s'est imposé 2-1 face à Waasland-Beveren vendredi soir dans le cadre de la 6e journée de championnat en D1B, et dépasse son adversaire du jour au classement.

La première mi-temps était relativement calme, et la plus belle occasion était à mettre à l'actif de Waasland-Beveren, lorsqu'Efford partait depuis sa moitié de terrain dans un raid solitaire mais butait finalement sur le gardien dans son face-à-face (39e). En deuxième mi-temps, l'équilibre de la partie allait brusquement changer lorsque Schryvers recevait sa deuxième carte jaune de la partie et laissait ses coéquipiers à 10 (53e). Le Lierse allait profiter de sa supériorité numérique pour prendre l'avantage rapidement via une frappe des 18 mètres de Van Acker (1-0, 63e), puis se mettre à l'abri sur un pénalty transformé par Mars (2-0, 68e) bien que Jackers ait bien failli le repousser. L'avance de deux buts s'avérait nécessaire puisque Waasland-Beveren réduisait l'écart sur phase arrêtée, Bertone déposant le ballon sur la tête d'Edmundsson (2-1, 81e). Les Waeslandiens ne parvenaient néanmoins par à revenir en fin de match et la victoire revenait aux locaux. Au classement, le Lierse prend provisoirement la 2e place avec 10 points en 6 matchs et dépasse Waasland-Beveren, 9 points et 3e. Les positions devraient néanmoins évoluer en fonction des résultats du week-end. (Belga)