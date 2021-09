Après la Ressourcerie Namuroise, Ravik Boutik s'installera à Ecolys le 1er octobre

Acteur majeur du secteur du réemploi et de l'économie sociale en province de Namur, la Ressourcerie Namuroise a rejoint le parc d'activité économique de Suarlée en mars dernier. Son espace d'exposition et de vente la rejoindra le 1er octobre, a annoncé le BEP vendredi.Un nouveau showroom Ravik Sélection verra le jour à Ecolys le 1er octobre. Il s'agit du déménagement de la boutique Ravik située à Saint-Servais. Elle rejoindra le centre de tri de la Ressourcerie Namuroise qui a quitté en mars 2021 ses installations devenues trop exigües pour un vaste bâtiment situé au parc d'activité économique de Suarlée. Le tout nouvel espace accueille le centre de regroupement, de tri, de démantèlement, de réparation et de transformation des matières et objets collectés par l'entreprise d'économie sociale. "Près de 90 personnes travaillent au sein de la Ressourcerie, agréée entreprise d'insertion, qui a pour mission de gérer les encombrants des citoyens namurois de manière optimale pour l'environnement", a rappelé le Bureau économique de la Province de Namur qui organisait une visite auprès des nouveaux venus d'Ecolys vendredi. Dans ce cadre, elle propose aux 31 communes namuroises partenaires un service de collecte gratuit des déchets ménagers dits "encombrants" au domicile des citoyens. La Ressourcerie assure la préparation au réemploi et à la valorisation des encombrants collectés. Elle gère également un atelier de menuiserie, un atelier de création de mobilier éco-design sur-mesure, un service en aménagement, ainsi que 5 magasins RAVIK (Namur, Andenne, Saint-Servais, Florennes et Ciney) et une boutique en ligne. (Belga)