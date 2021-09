BNXT League - Le Brussels se fait corriger par Ostende

Ostende s'est facilement imposé en déplacement au Brussels vendredi soir (51-105) pour le compte de la première journée en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Dans les autres rencontres de la soirée, Anvers s'est imposé à Limburg United (71-82), Malines l'a emporté à domicile face à Charleroi (82-68), Alost s'est imposé à la maison contre Liège (77-71) et Mons a souffert à domicile contre Louvain (71-68).

Le retour des supporters dans les salles de basket n'a pas porté bonheur au Brussels qui a essayé un lourd revers de plus de cinquante points face au champion en titre ostendais. Jamais le Brussels n'a été en mesure de rivaliser avec les Côtiers qui ont creusé l'écart tout au long de la rencontre (12-28/29-54/39-80 et 51-105). Levi Randolph (Ostende), termine meilleur marqueur de la rencontre avec 23 points. De son côté, Anvers s'est imposé en déplacement à Limburg United pour le choc de cette première journée entre deux équipes qui veulent jouer le top. Les joueurs de Christophe Beghin ont dominé la rencontre (36-38 à la pause) et ont pu compter sur leur collectif pour faire la différence en deuxième mi-temps (71-82). Face à des Liégeois pourtant déforcés, Alost a dû attendre les dernières minutes pour s'imposer (36-36 et 77-71) grâce aux 21 points de Denotae Hawkins. Le vice-champion de Belgique, Mons, a souffert à la maison et ne s'est imposé que dans les ultimes secondes (31-30 et 71-68) notamment grâce à sa nouvelle recrue, Emmanuel Nzekwesi (22 points et 5 rebonds). Dans le dernier match de la soirée, Malines a maîtrisé le Spirou de Charleroi (38-33 et 82-68) pour s'offrir une première victoire cette saison. Tim Lambrecht termine meilleur marqueur de la rencontre avec 20 unités. (Belga)