Jean-Luc Mélenchon condamné pour diffamation envers un ancien journaliste du Monde

Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation publique à l'encontre d'un ex-journaliste du Monde qu'il avait qualifié en 2016 d'"assassin repenti".

Alors candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon s'en était pris au journal Le Monde dans un billet sur son blog, "L'ère du peuple", en novembre 2016. Il y avait qualifié le journaliste Paulo Paranagua, spécialiste de l'Amérique Latine, d'"assassin repenti". "Les limites admissibles de la liberté d'expression sont dépassées", estime le jugement, consulté par l'AFP. Le journaliste, désormais retraité, avait déposé une plainte en diffamation en février 2017, mais M. Mélenchon ne s'était présenté au juge pour un interrogatoire de première comparution qu'en juillet 2019. "Jean-Luc Mélenchon, qui se fait volontiers donneur de leçons, abuse en réalité de la liberté d'expression et aura tenté sans succès d'échapper à la justice", a déclaré l'avocat de Paulo Paranagua dans un communiqué. Condamné à une amende de 500 euros avec sursis, Jean-Luc Mélenchon devra verser 1.000 euros au journaliste à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de procédure de 3.500 euros. L'avocat de Jean-Luc Mélenchon a annoncé son intention de faire appel. "Je considère que nous n'avons pas à prendre en considération cette décision, qui est en totale contradiction avec le droit applicable à la diffamation", a expliqué Me Mathieu Davy. (Belga)