La Liga - Incapable de s'imposer à Cadix, le FC Barcelone est toujours à la peine

Le FC Barcelone n'y arrive plus. Déjà contraint au nul lundi contre Grenade, le Barça n'a pas pu faire mieux qu'un partage vierge (0-0) sur la pelouse de Cadix, jeudi lors de la 6e journée de Liga. L'équipe de Ronald Koeman, sur la sellette, pointe à la 7e place du championnat espagnol.

La première mi-temps s'est résumée à une caricature du jeu barcelonais. Les Catalans ont mis le pied sur le ballon, avec 78 pour cent de possession, mais n'ont cadré qu'un seul tir, via Memphis Depay. La seconde a repris d'emblée avec la meilleure occasion du match jusque-là, à mettre à l'actif de Cadix. Sans une belle parade de Marc-André ter Stegen, le ballon d'Alvara Negredo terminant au fond des filets du Barça (46e). Cinq minutes plus tard, Depay, pourtant idéalement trouvé par Sergi Roberto dans la surface, a manqué son plat du pied (51e). Ronald Koeman, dont l'avenir semble de plus en plus incertain, a vu la tâche de son équipe encore se compliquer peu après l'heure de jeu quand Frenkie de Jong, averti deux fois en l'espace de cinq minutes, a dû quitter le jeu (65e). Injectant successivement Coutinho (63e) puis les jeunes Nico (73e) et Riqui Puig (80e), Barcelone aurait pu encaisser mais la frappe de Salvi Sanchez a été contrée par ter Steegen (81e). Depay, bien servi par Gerard Piqué dans les arrêts de jeu, a raté le ballon de la victoire dans les arrêts de jeu, voyant sa frappe croisée manquer le cadre adverse. Au classement, le Barça, qui compte un match de moins que la grande majorité des équipes, pointe à la 7e place avec 9 points. La tête est occupée par le Real Madrid (16 pts), qui précède l'Atlético (14) et la Real Sociedad (13). Les Andaloux pointent à la 14e place (6 pts). (Belga)