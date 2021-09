Accord budgétaire conclu pour le gouvernement flamand

Le gouvernement flamand est parvenu à un accord budgétaire jeudi soir, a annoncé le ministre-président Jan Jambon. Le déficit pour l'année prochaine devrait être plus faible que prévu et, selon les derniers calculs, ne devrait s'élever qu'à 1,8 milliard d'euros, ressort-il des cercles de négociation.Selon les premières informations, le prix des titres-services ne devrait pas être modifié, ni la déductibilité fiscale. La prime à l'emploi sera également mise en ?uvre, ce qui signifie que les salaires les plus bas recevront un avantage fiscal mensuel de 50 euros. Le gouvernement donnera tous les détails lundi, lors de la déclaration de septembre au Parlement. (Belga)