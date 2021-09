Challenger de Bienne - Ruben Bemelmans remporte le double sans jouer la finale

Associé à l'Allemand Daniel Masur, Ruben Bemelmans a remporté le double sams jouer la finale samedi au tournoi de tennis Challenger de Bienne, en Suisse.

Ruben Bemelmans et Daniel Masur, têtes de série N.4 de cette épréuve sur surface dure dotée de 44.820 euros, ont été déclarés vainqueurs à la suite du forfait de leurs adversaires, les Marc-Andrea Huesler et Dominci Stricker, têtes de série N.2. Marc-Andrea Huesler et Dominci Stricker étaient aussi engagés en demi-finales du simple samedi. Le premier s'est qualifié pour la finale, qu'il disputera dimanche face au Britannique Liam Broady, tombeur de Stricker. Ruben Bemelmans, 33 ans, a ainsi ajouté un 22e titre en double à son palmarès sur le circuit Challenger, le 4e conquis avec Daniel Masur. Ruben Bemelmans avait été battu d'entrée en simple par Marc-Andrea Huesler, tête de série N.7. (Belga)