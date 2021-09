Mondiaux de cyclisme - Anna van der Breggen a eu la chair de poule pendant sa dernière course

Anna van der Breggen a disputé la dernière course de sa riche carrière samedi entre Anvers et Louvain, où elle a cédé son maillot arc-en-ciel à l'Italienne Elsa Balsamo. La Néerlandaise, sacrée en 2020 à Imola, a elle franchi la ligne d'arrivée en 89e position, à 9:30 de la nouvelle championne du monde.

"Au début, j'étais déçue de ne pas être dans le groupe de tête, mais ces tours de circuit à Louvain ont vraiment été fantastiques", a déclaré Anna van der Breggen, 31 ans. "Beaucoup de filles sont venues rouler à mes côtés. Elles m'ont remerciée pour l'inspiration que je leur ai donnée. J'avais vraiment la chair de poule. Je me suis non seulement rendu compte que c'était fini, mais aussi de ce que j'avais apporté à certaines personnes". Anna van der Breggen connaissait des problèmes de forme depuis un petit temps, ce qui l'avait poussée à renoncer à l'Euro de Trente et au contre-la-montre et au relais mixte des Mondiaux. Mais elle a pris le départ de la course en ligne samedi, clap de fin d'une carrière longue de onze ans au course de laquelle elle a enlevé 62 victoires sur route. Championne du monde en 2018 et 2020, Anna van der Breggen avait réussi l'exploit de faire le doublé chrono - course en ligne il y a un à Imola. Elle a notamment aussi remporté deux fois le Giro Rosa, le Tour d'Italie féminin, en 2017 et 2021, et la Flèche Wallonne sept années de suite, de 2015 à 2021. Elle a aussi enlevé deux fois Liège-Bastogne-Liège (2017, 2018), le Tour des Flandres féminin (2018) et les Strade Bianche (2018). Aux Jeux Olympiques, elle a décroché la médaille d'or de la course en ligne en 2016 à Rio et la médaille de bronze du contre-la-montre à Rio et cet été à Tokyo. Anna van der Breggen rejoindra le staff de son équipe SD Worx à partir de l'année prochaine. (Belga)