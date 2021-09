Un dealer arrêté à Liège avec 50.000 euros sur lui

Un mandat d'arrêt a été requis samedi par le parquet de Liège envers un homme pour vente de stupéfiants et blanchiment d'argent, a indiqué la justice liégeoise. Sa mère est aussi inquiétée.L'individu en question avait déjà fait l'objet d'un réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel début septembre pour des faits de stupéfiants mais n'était pas sous mandat d'arrêt. Cette fois, la justice liégeoise a eu vent d'éléments selon lesquels il continuait de dealer et l'a intercepté à Liège avec en sa possession plus de 50.000 euros et du cannabis, dont la quantité n'a pas été précisée. Le parquet a alors ressaisi le juge d'instruction. La mère du suspect, qui intervenait dans une moindre mesure puisqu'elle gardait l'argent, a également été envoyée devant le juge d'instruction. (Belga)