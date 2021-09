Une voiture percute deux véhicules de police lors d'une poursuite à Hasselt

Deux véhicules de service de la zone de police locale Limburg Region Capital (LRH) ont été percutés samedi après-midi par une voiture qui était poursuivie. Un policier a été légèrement blessé lors de l'incident. Les deux occupants de la voiture particulière ont été interpellés.Une patrouille de police avait aperçu une voiture ayant percuté un poteau dans le centre d'Hasselt. Le conducteur du véhicule a tenté de s'enfuir et la police a essayé de l'arrêter. Le conducteur a alors démarré en trombe et a heurté un premier véhicule de police. Un policier a été légèrement blessé à ce moment-là. S'en est suivi une poursuite d'une dizaine de minutes à travers Hasselt. Au croisement de la Bakkerslaan et de la Notelarenstraat à Runkst (un quartier de Hasselt), la police a pu intercepter la voiture. Une collision avec un deuxième véhicule de service a alors eu lieu. Les deux occupants, connus de la police, ont été interpellés. (Belga)