WTA Ostrava - Maria Sakkari et Anett Kontaveit en finale

La Grecque Maria Sakkari (WTA 12) et l'Estonienne Anett Kontaveit (WTA 30) s'affronteront dimanche en finale du tournoi WTA d'Ostrava, en République tchèque.

Samedi, Sakkari, tête de série N.4, s'est imposée 6-4, 7-5 face à la Polonaise Iga Swiatek (WTA 6), tête de série N.1, en demi-finales de ce tournoi sur surface dure doté de 565.560 dollars. Dans l'autre demi-finale, Anett Kontaveit a écarté la Tchèque Petra Kvitova (WYA 10), tête de série N.2. Maria Sakkari, 26 ans, demi-finaliste du dernier US Open, tentera de décrocher un second titre WTA, après celui conquis en 2019 à Rabat. Anett Kontaveit, 25 ans, compte deux titres WTA à son palmarès: Rosmalen en 2017 et Cleveland cette année. (Belga)