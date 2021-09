Degenkolb à l'hôpital par précaution après une chute, Pedersen abandonne

L'Allemand John Degenkolb a été transporté à l'hôpital par précaution après une chute dimanche lors de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme sur route, a indiqué la Fédération allemande (BDR). Le coureur de 32 ans souffre "d'abrasions cutanées et de contusions" et "est également tombé sur la tête", a expliqué une porte-parole de la BDR.

Degenkolb est tombé avec le Danois Mikkel Honore, qui a également abandonné. Lui aussi victime d'une chute, en début de course, le Danois Mads Pedersen, champion du monde 2019, a également jeté l'éponge. (Belga)