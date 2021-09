Mondiaux de cyclisme - Dylan Teuns: "Ne pas avoir de médaille est une peu décevant"

Dylan Teuns a donné le maximum pour aider les leaders de l'équipe belge. Il a souligné le bon travail collectif de l'équipe, tout en regrettant de ne pas avoir de médaille au décompte final.

"Je dois encore bien regarder la finale de la course", a expliqué Dylan Teuns après son arrivée. "Mais ma première réaction en voyant le résultat est que c'est dommage de ne pas avoir pu conquérir de médaille". "Nous avons bien travaillé ensemble, nous avons beaucoup communiqué pendant la course, il y avait de l'enthousiasme. Nous avons tout fait pour placer Wout (van Aert) dans les meilleures conditions dans toutes les côtes du circuit flandrien. Le groupe des 17 coureurs s'est ensuite progressivement formé en tête dans la finale de la course. J'aurais espéré pouvoir m'y accrocher mais j'étais mal positionné. C'est dommage car Valgren a pu faire la jonction. Il ne m'a toutefois pas manqué beaucoup pour faire le bond, une fraction de seconde peut-être dans ma réaction et un trou de vingt s'était créé. J'ai essayé d'y aller mais quand j'ai compris que je ne pouvais pas revenir dans sa roue, j'ai lâché prise. J'avais déjà beaucoup donné et je n'avais plus vraiment la force pour m'accrocher". "C'est dommage de sortir de ce championnat du monde sans médaille mais je pense que l'équipe belge n'a rien à se reprocher, nous avons livré une bonne prestation. Le résultat final est un peu décevant, compte tenu du travail fourni". (Belga)