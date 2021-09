Paris-Chauny - Quatrième bouquet du mois pour Jasper Philipsen

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a remporté dimanche la 71e édition de Paris-Chauny (1.1) disputée sur 205,3 km entre Margny-lès-Compiègne et Chauny.

Le Limbourgeois de 23 ans s'est imposé au sprint devant les Italiens Alberto Dainese (DSM) et Andrea Pasqualon (Intermarche-Wanty Gobert). Le Français Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), vainqueur l'an dernier, et le Néerlandais Arvid De Kleijn (Rally Cycling) complètent le top 5. Vainqueur de deux étapes de la Vuelta en août, Jasper Philipsen a signé dimanche un 4e succès d'affilée au mois de septembre, portant son total à 14 victoires en carrière. Ce mois-ci, il s'était déjà imposé au Championnaty des Flandres, à Eschborn-Francfort et au GP de Denain. (Belga)