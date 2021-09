Les manuscrits d'Anne Frank désormais disponibles intégralement en ligne

Pour la première fois, les manuscrits originaux du journal intime d'Anne Frank ont été publiés intégralement en ligne, accompagnés d'une contextualisation historique. Le lancement de cette version numérique a été organisé par l'Association belge pour la Recherche et la Reconstitution historique. Toutefois, pour des raisons liées aux droits d'auteurs, l'édition ne sera pas disponible aux Pays-Bas, pays où la jeune fille vivait cachée et avait rédigé ses textes.

En collaboration avec le musée de La Maison d'Anne Frank, l'Institut Huygens d'histoire des Pays-Bas (Huygens ING) a effectué des recherches sur les journaux intimes, les récits et les autres textes de la jeune fille juive. "Ils ont tous été rassemblés dans cette édition, avec des informations sur le contexte historique et des analyses comparatives. Le développement d'Anne Frank en tant qu'écrivaine n'a jamais été aussi clairement illustré", fait valoir le musée. "En collaboration avec Huygens ING, La Maison d'Anne Frank a cherché à déterminer ce qu'Anne Frank et sa famille savaient de la guerre et du monde extérieur et à quel moment ils en ont pris connaissance. Le musée a également cherché à savoir comment ils ont atteint la cachette de l'annexe et comment Anne a ensuite mis tout ce vécu en récit. Nous avons désormais une meilleure idée des libertés littéraires qu'Anne a pu s'autoriser consciemment ou non lors de la réécriture de son journal", indique le musée. Étant donné qu'aux Pays-Bas, plusieurs textes d'Anne Frank sont toujours protégés par le droit d'auteur, une partie de la recherche (notamment la retranscription des journaux intimes) a eu lieu en Belgique. Pour la même raison, la nouvelle version ne sera donc pas accessible depuis les Pays-Bas. Elle sera toutefois disponible dans une soixantaine de pays, dont la Belgique et l'Allemagne, via l'adresse www.annefrankmanuscripten.org. (Belga)